Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



7 TUTUKLAMA

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen diğer 9 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2022-09-09 19:35:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.