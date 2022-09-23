Müdür vekiline, engelli kız öğrenciyi taciz iddiasıyla soruşturma (2)

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FOTOĞRAF ÇEKİP, İHBAR ETMİŞLER

Burdur'da engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulun Muğla'nın Fethiye ilçesine düzenlediği gezi sırasında 13 yaşındaki kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan, jandarmadaki ifadesinin ardından da serbest bırakılan ve soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan okul müdür vekili M.A.'yı ihbar edenlerin, delil olarak göstermek amacıyla da fotoğraf çektikleri ortaya çıktı. Fotoğrafta müdür vekili M.A.'nın kız öğrencisinin elini tuttuğu görüldü. (DHA)

Ramazan ÇETİN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Ramazan ÇETİN

2022-09-23 16:12:01



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