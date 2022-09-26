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Bodrum'da motoryat alev alev yandı

DHA

Bodrum'da motoryat alev alev yandı


Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) -  MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, marinada bağlı bulunan motoryatta yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği motoryat söndürme çalışmaları sırasında batarken, içindeki 4 turistin yangın sırasında denize atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.  
Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan 22 metre uzunluğundaki İngiltere bayraklı 'Mınkıe' isimli motoryatta, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine bölgeye itfaiye, Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Emniyetli bölgeye yanaştırılan motoryat, alevlere müdahale edildiği sırada battı. Yangın anında motoryatta bulunan 2'si yabancı uyruklu 4 turistin denize atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.
Öte yandan, aynı iskelede bağlı bulunan Türk bayraklı 'Adastra' isimli yelkenli teknede motor yattaki alevlerin sıçraması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın da itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sahil Güvenlik ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-09-26 15:23:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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