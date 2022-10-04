Fethiyespor evinde 4´te 4 istiyor

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FETHİYE, (DHA)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta hafta sonu deplasmanda GMG Kastamonuspor´la golsüz berabere kalarak bu sezon dış sahadaki ilk puanını hanesine yazdıran Fethiyespor, yarın sahasında Ankara Demirspor´la karşı karşıya gelecek. Fethiye İlçe Stadı´nda saat 19.00´da başlayacak karşılaşmada İlker Yasin Avcı görev alacak. Grupta daha önce evinde oynadığı 3 maçı da kazanan Fethiyespor´un Teknik Direktörü Mesut Toros iç sahada seriye devam edeceklerini, takımına güvendiğini dile getirdi. Fethiye, grupta 10 puanla 9'uncu basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-10-04 11:31:39



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