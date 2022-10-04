Bodrum'da kayıp belediye çalışanı, gölette ölü bulundu



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, hakkında önceki gün kayıp başvurusu yapılan Bodrum Belediyesi çalışanı Tolga Yabacı'nın (32) Sazköy Göleti'nde cansız bedenine ulaşıldı.

Kırsal Sazköy Mahallesi'ndeki gölette, saat 07.30 sıralarında birinin hareketsiz olduğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenin, önceki gün kaybolduğu ihbar edilen Tolga Yabacı'ya ait olduğu tespit edildi. İncelemede, Yabacı'nın vücudunda yara ya da darp izine rastlanılmadı. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı ve bekar olduğu öğrenilen Yabacı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. En son gölet yakınındaki parkta otururken görülen Yabacı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Bodrum Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından Tolga Yabacı için taziye mesajı yayımlandı. Mesajda, "Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde görevli mesai arkadaşımız Tolga Yabacı'yı genç yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-10-04 12:02:39



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