Datça'da 1 Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen kurtarıldı

Mehmet Çil/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları ile Türk karasularına itilen bir Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, dün gece saat 04.00 sıraları can salları içinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, 5 ayrı can salı içindeki 105 kişiyi kurtardı. Bu kişilerden 104'ünün kaçak göçmen olduğu, bir kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Türk vatandaşı olduğu, tespit edildi. Kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bir Türk ile ilgili de yasal işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Datça Mehmet ÇİL

2022-11-02 20:19:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.