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Muğla’da trafik kazası! 2'si ağır 4 yaralı

Muğla'da Yatağan-Milas karayolunda otomobil ile kamyonun çarpışması sonrası ikisi ağır 4 kişi yaralandı

Muğla
İHA

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Yatağan-Milas karayolu Köklü Mahallesi Karaltı mevkiinde Gürkan Yener yönetimindeki 06 PM 6748 plakalı otomobil ile Şener Kocatürk yönetimindeki 07 TEZ 26 plakalı kamyon çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 ambulansı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği AKS ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil içinde sürücü Gürkan Yener, araçta bulunan Cemre Kalkanlı, Dilan Kalkanlı ve Ebru Güler sıkıştı. Araçta sıkışanlardan birisi kendi imkanları ile çıkarken, üç yaralı itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonrası sıkıştıkları araçtan kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

Yaralılardan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kısa bir süre trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışmaları sonrası tekrar açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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