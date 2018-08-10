Muhafazakar Parti peçeli kadınları 'banka soyguncusuna' benzeten Boris Johnson hakkında inceleme başlattı

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın peçeli kadınları "posta kutusuna" ve "banka soyguncusuna" benzettiği makalesi nedeniyle çok sayıda şikayet gelmesinin ardından inceleme başlattı.

Söz konusu şikayetler bağımsız bir kurul tarafından incelenecek.

Bu kurul, daha sonra konuyu Muhafakazar Parti'nin idare kuruluna götürüp götürmemeye karar verecek.

Johnson'ın partiyle ilişiğinin kesilip kesilmeyeceğine dair karar ise idare kurulunun yetkisinde. Bu sürecin sonunda, Johnson'ın Muhafazakar Parti'nin kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ihraç edilme olasılığı mevcut.

Partinin kuralları arasında yetkililerin ve seçilmiş temsilcilerin "saygı ve hoşgörüyü cesaretlendirecek ve destekleyecek rol modelleri olması" ve "bulundukları konumu başkalarına zorbalık etmek, suistimalde bulunmak, haksız davranmak, taciz etmek ya da yasadışı bir şekilde ayrımcıluğa uğratmak" için kullanamayacakları ifadesi yer alıyor.

'Peçe takan kadınlar gülünç' demişti

Boris Johnson, İngiliz Daily Telegraph gazetesine yazdığı makalede Danimarka'da bu ay yürürlüğe giren peçe yasağına değinmiş, "peçenin yasaklanmasına karşı olduğunu, ancak peçe takan kadınların kesinlikle çok gülünç göründüğünü" öne sürmüştü.

Peçeli kadınlar için de "Posta kutusuna benziyorlar" ifadesini kulanmıştı.

Muhalefetten bazı isimler, Johnson'ın parti liderliğine göz diktiğini, İslamofobiyi teşvik eden söylemleri de bu yüzden ortaya attığını öne sürdü.

İngiltere Müslüman Konseyi Johnson'ı "aşırı sağcıların ekmeğine yağ sürmekle" suçlarken, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden bazı milletvekilleri eski bakandan özür dilemesini istedi.

Boris Johnson geçen ay Brexit tartışmaları nedeniyle dışişleri bakanlığından istifa etmişti.

'İhraç edilmeli'

Muhafazakar Parti'den Lordlar Kamarası üyesi Mohamed Iltaf Sheikh ise "Johnson artık partimizi temsil etmiyor. Partiden ihraç edilmeli" dedi.

Johnson'ın destekçileri ise bu makalenin "liberal değerlere" sahip çıktığını savunuyor.

Öte yandan, eski bakanların yeni meslekler bulması için destek veren bir gözlem kuruluşu, Johnson'ın bakanlık kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü. Johnson'ın yazıyı kaleme almadan önce kendilerine danışmaması buna gerekçe gösterildi.

Johnson hakkındaki şikayetleri partideki bağımsız bir heyet inceliyor. Heyet konuyu parti yönetimine taşırsa, Johnson'ın partiden ihraç edilebileceği ya da parti üyeliğinin askıya alınabileceği belirtiliyor.

Muhafazakar Parti, bir süredir parti içinde Müslüman karşıtı görüş ve söylemlerle mücadele etmek için yeterince çaba sarf etmemekle suçlanıyor.

Parti yetkilileri ve Johnson'a yakın kaynaklar, soruşturmanın detaylarıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

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