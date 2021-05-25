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Muhammed Furkan Özbek'ten gençler dünya şampiyonluğu ve olimpiyat kotası

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti

Muhammed Furkan Özbek'ten gençler dünya şampiyonluğu ve olimpiyat kotası

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen şampiyonanın 3. gününde 67 kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 141 kilo ile altın, silkmede 176 kilo ile gümüş, toplamda ise 317 kilo ile altın madalya kazandı ve gençler dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu, bu başarısıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

20 yaşındaki genç sporcu, son olarak geçen ay Rusya'nın başkenti Moskova'daki Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası'nda, Avrupa rekoru kırarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Yusuf Fehmi Genç ise koparmada 133 kilo ile 4. olurken, silkmede 168 kilo, toplamda 301 kilo ile iki bronz madalya aldı.

Kadınlar 59 kiloda yarışan Cansel Özkan, silkmede 104 kilo ile 6. sırada yer alırken, koparmada 90 kilo, toplamda da 194 kilo ile iki gümüş madalya elde etti ve dünya ikincisi oldu.

Türkiye, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 3. günün sonunda 5 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalyaya ulaştı.

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