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Muharrem İnce açıklayacak

Yeni parti kuracağı iddialarının ardından Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada "Parti kurmuyorum, hareket başlatıyorum" diyen Muharrem İnce, düzenleyeceği basın toplantısında "hareket"in detaylarını anlatacak

Muharrem İnce
HABERTURK.COM

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenleyeceği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlatıp, sorulara yanıt verecek.

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın ardından parti yönetimi ile ipleri kopardığı belirtilen İnce'nin yeni parti kuracağı iddia edilmişti. İddiaların ardından ilk açıklamayı Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya yapan İnce, parti kurmayacağını, Fransa Cumhurbaşkanı Macron örneğindeki gibi partisiz bir hareket başlatacağını söylemişti. İnce'nin bu açıklamaları "Cumhurbaşkanı adayı olacak" şeklinde yorumlanırken nasıl yapacağına dair soru işaretleri bulunuyor.

İnce, dün DHA muhabirine yaptığı açıklamada "Bu süreçte herkes konuştu. Bir tek ben konuşmadım. Konuşsunlar bakalım. Herkes eteklerindeki taşları döksün" dedi. İnce'nin perşembe günü yapılması öngörülen basın toplantısında merak edilen sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

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