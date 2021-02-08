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HaberlerGündemAYRILDI! Son dakika: Muharrem İnce: CHP ile yolumu ayırıyorum
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Muharrem İnce: Yolumu ayırıyorum

Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, "CHP ile yollarımı ayırıyorum" diyerek partiden istifa ettiğini açıkladı. "Teknolojiyi kullanarak, birazdan e-devletten CHP'den istifa edeceğim" diyen İnce, "Bunun gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim" diye konuştu.

AYRILDI! Son dakika: Muharrem İnce: CHP ile yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce: Yolumu ayırıyorum
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"Memleket Hareketi"ni başlatan Muharrem İnce basın toplantısı düzenledi. İnce, açıklamasında CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar hakkında konuşan Muharrem İnce, "Evet Sayın Cumhurbaşkanı sen de istifa etmelisin. Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor. Bu iktidar bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sayın Erdoğan niye istifa etmeli" diyen İnce, ekonomi rakamlarını işaret etti. İnce, "Görev sürenin yarısını devirdin, verdiğin hiçbir sözü tutamadın. Biz Türkiye'ye bir çıkış yolu yaratacağız, bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, yaptığımız her işte vicdan olacak, üretim olacak" diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'istifa et' diyemeyen muhalefet de istifa etmelidir" diyen İnce, "İkisi de birbirinden beter. Biri merkez de, diğeri belediyelerde iktidar. Mutlu bir azınlık var ülkede. Bi iktidardan da bu muhalefetten de huzur gelmez ülkeye" dedi.

"YOLUMU AYIRIYORUM"

"CHP ideolojik savrulmalar yaşamaktadır, parti tabanı ile üyeler arasında derin uçurum oluşmuştur" diyen İnce şunları söyledi:

"Bugün yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, kurucu değerlere bağlıyım. Bir yandan partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, CHP ile mücadele eden insanlarla kol kola fotoğraf vermişlerdir. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. CHP artık bir tabela partisidir.

ABD'den demokrasi dilenenlerden yollarımı ayırıyorum, Atatürk'e kefere diyenlerle yolumu ayırıyorum, Mustafa Kemal deyip de Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum, grup başkanvekili seçimini atamaya getirenlerle yolumu ayırıyorum, FETÖ'cülerle, Sarosçularla yollarımı ayırıyorum. Bu arkadaşlardan yolumu ayırıyorum. Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için yolumu ayırıyorum."

Cumhur İttifakı ile ortaklık: Bizim asla asla asla işimiz olmadığı yer Cumhur İttifakı. Hedefimiz yüzde 50+1. Bölmek için Cumhur İttifakı yerine gitmemiz lazım, ne bölmesi. 'Başka oy verecek yer yok' diyenler için seçenek sunuyoruz.

"Teknolojiyi kullanarak, birazdan e-devletten CHP'den istifa edeceğim" diyen İnce, "Bunun gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim" diye konuştu.

İstifa eden CHP'liler: İstifa eden 3 arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Parti çalışmalarına devam ediyorlar.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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