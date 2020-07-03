Mühendisten 'Laf Cambazı'

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İpek Özcan; sözü, müziği ve düzenlemesi kendisine ait 2'nci çalışması 'Laf Cambazı'nı Avrupa Müzik markası altında müzik severlerle buluşturdu. İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği eğitimini bitirdikten sonra tiyatro ve müzik eğitimi aldı ve Beşiktaş Kültür Merkezi bünyesinde tiyatro oyunlarında rol aldı. Özcan, bir yandan oyunculuğu devam ederken bir yandan da çocuk yaşlardan beri devam ettirdiği yazarlığa ve müziğe tutundu.

İpek Özcan, yeni şarkısını "Laf Cambazı, enerjik ve olumlu bir şarkı. Bu enerjik şarkı synthwave pop efektleri içererek insanları dans ettiren bir pop şarkısı. Şarkı, kelime oyunlarıyla kadınları tavlamaya çalışan çapkın erkeklerle dalga geçmekten hoşlanan insanları anlatıyor. Kadın vokal başından geçen ve sıkça duyduğu sözlere ait deneyimleri anlatarak eğlenceli bir atmosfer yaratıyor. Bass gitar ve synth klavyenin tonları harika davul ve vokalle birlikte müziğe renk katıyor" sözleriyle tanımladı.