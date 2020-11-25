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Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşında, nereli? Muhittin Korkmaz hakkında

Muhittin Korkmaz kimdir? sorusu gündem konusu oldu. GORA filminde "Bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğiyle hafızalarda yer edinen Muhittin Korkmaz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Tiyatro sanatçısı olan Muhittin Korkmaz kaç yaşında, nerelidir? İşte Muhittin Korkmaz hakkında

Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşında, nereli? Muhittin Korkmaz hakkında

G.O.R.A., A.R.O.G, Yahşi Batı, Pek Yakında, Arif ve 216 gibi filmlerde rol alan sinema ve tiyatro oyuncusu Muhittin Korkmaz, yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti. Peki Muhittin Korkmaz kimdir? Muhittin Korkmaz kaç yaşında, nereli? Muhittin Korkmaz hakkında...

MUHİTTİN KORKMAZ KİMDİR?

Muhittin Korkmaz (17 Ekim 1953, Gaziantep - 24 Kasım 2020),Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. G.O.R.A.'da sık sık "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu adlı karakteri oynamıştır.

YAŞAMI

1953 yılında Gaziantep'te doğan Muhittin Korkmaz uzun yıllar boyunca tiyatrolarda sahne aldı ve Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu. 2002 yılında Cem Yılmaz'ın Telsim reklamı için seçilip, reklamda Huluti isimli karakteri oynadı.[2] Bu reklam ile birlikte Cem Yılmaz'ın projelerinde yer almaya başlayan Korkmaz, G.O.R.A.’da "Komutan Logar, bir cisim yaklaşıyor efendim!" repliğini kullanan Tihulu'yu oynadı. Tihulu ismi Cem Yılmaz tarafından Telsim reklamındaki Huluti karakterinden esinlenilerek yaratılmıştı.

G.O.R.A.'nın ardından Tunç Başaran'ın yönettiği Sinema Bir Mucizedir ile Ezel Akay'ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinde yer aldı. Daha sonra Cem Yılmaz'la olan birlikteliğine Türk Telekom reklamı ile A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerindeki yardımcı rollerle devam etti.[kaynak belirtilmeli]

24 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kendisi gibi oyuncu olan Devrim Parscan da aynı tarihte vefat etmiştir.

1,52 m boyunda olan Korkmaz, kendisi gibi oyuncu olan Cem Korkmaz'ın babasıdır. Oğlu Cem Korkmaz 1 Kasım 2017 tarihinde intihar etmiştir.

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