        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Üçeylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, hizmet amaçlı kullandığı bürosunu kütüphaneye çevirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 10:56 Güncelleme: 06.10.2025 - 10:56
        Muhtar bürosunu kütüphaneye çevirdi
        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Üçeylül Mahallesi Muhtarı Mehmet Çetin, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırma amacıyla bürosunu kütüphaneye çevirdi.

        Mahallenin konum itibariyle kütüphaneye uzak olduğunu aktaran Çetin, kitapları hayırseverlerden temin ettiğini ifade etti.

        Mahalle sakinlerinden Gülşah Çam ise muhtarlık bürosunu görünce şaşırdığını anlatarak, "Bu sosyal sorumluluk projesini çok beğendik. Hem kendim hem de kızıma okumak için kitap aldık" dedi.

        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #muhtar
