MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum..

Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.

Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.