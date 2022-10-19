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Muhtarlar Günü ne zaman? Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri 2022

2015 yılından itibaren Ekim ayında kutlanan Muhtarlar Günü için hazırlıklar sürüyor. Köy veya mahalle tüzel kişiliğinde, yönetiminin başında bulunan muhtarlar için kutlama mesajı göndermek isteyenler Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri araştırmaya başladı. İşte Muhtarlar Günü hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

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  • Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri 2022

    Muhtarlık Günü mesajları ve sözleri günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Muhtarlık Günü'nde bulunduğu mahalle ve köydeki muhtarların gününü tebrik edip, kutlamak isteyenler Muhtarlar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor. Peki Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar...
  • Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri 2022

    MUHTARLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

    19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

    "Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

     
  • Muhtarlar Günü ne zaman, hangi gün? Muhtarlar Günü mesajları ve sözleri 2022

    MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI - SÖZLERİ 2022

    Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günün'nü tebrik ediyorum..

    Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

    Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

    Mahalli idarelerimizin temel taşı olan Muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, kendilerine ve ailelerine huzurlu bir ömür diliyorum.

    Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

    Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

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