Zonguldak'ta 15 mahalle muhtarının başlattığı sosyal sorumluluk projesinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nın iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışmasına 10 bin öğrenci katılıyor.

Yarışmada derece elde eden ilk 20 öğrenci 21 Aralık'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ödüllerini alacak. Sponsorların desteği ile yapılacak ödül töreninde ödüle layık görülen öğrencilere bisiklet, altın, tablet, kıyafet verilecek. Yarışmanın ödül gecesinde Madenci Korosu da sahne alacak.

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Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, "Muhtarlarımızın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan yer alan paydaşlarımız var. 21 Aralık tarihinde ödül töreni düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı ödül gecesinde ağırlayacağız. Organizasyonumuzun bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Okullarımızda resimler çizilmeye başlandı. Bağlı bulunduğu okullara verilecek. 1-2'nci sınıflar ve 3-4'ncü sınıflar olmak üzere iki grupta yapılacak. Resimler Milli Eğitim Müdürlüğü'nde resim öğretmenleri komisyonuna gidecek. 20 resim komisyonda seçilecek. Bu öğrencileri ödüllendireceğiz" dedi.