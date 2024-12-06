Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Muhtarların miniklerin resim projesi | Son dakika haberleri

        Muhtarların üç yıl önce başlattığı projede minik eller Zonguldak'ı resmedecek

        Zonguldak'ta mahalle muhtarlarının iş birliği ile "Çocuk Gözüyle Zonguldak" adlı resim yarışması başlatıldı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 10 bin öğrencinin katıldığı yarışmada derece elde eden ilk 20 öğrenci 21 Aralık'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ödüllerini alacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:57 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muhtarlardan minikler için resim yarışması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta 15 mahalle muhtarının başlattığı sosyal sorumluluk projesinin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor.

        Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nın iş birliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik "Çocuk Gözüyle Zonguldak" temalı resim yarışmasına 10 bin öğrenci katılıyor.

        Yarışmada derece elde eden ilk 20 öğrenci 21 Aralık'ta Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ödüllerini alacak. Sponsorların desteği ile yapılacak ödül töreninde ödüle layık görülen öğrencilere bisiklet, altın, tablet, kıyafet verilecek. Yarışmanın ödül gecesinde Madenci Korosu da sahne alacak.

        REKLAM

        Terakki Mahallesi Muhtarı Ferit Arslantürk, "Muhtarlarımızın yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlardan yer alan paydaşlarımız var. 21 Aralık tarihinde ödül töreni düzenleyeceğiz. Çocuklarımızı ödül gecesinde ağırlayacağız. Organizasyonumuzun bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz. Okullarımızda resimler çizilmeye başlandı. Bağlı bulunduğu okullara verilecek. 1-2'nci sınıflar ve 3-4'ncü sınıflar olmak üzere iki grupta yapılacak. Resimler Milli Eğitim Müdürlüğü'nde resim öğretmenleri komisyonuna gidecek. 20 resim komisyonda seçilecek. Bu öğrencileri ödüllendireceğiz" dedi.

        Madenci Korosu Şefi Dursun Nazlı da bu anlamlı projede yer almalarından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #zonguldak haberleri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"