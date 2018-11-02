Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı... Geçtiğimiz akşam ilk kez ekrana gelen Muhteşem İkili'nin başrollerini ize Kerem Bürisn ve İbrahim Çelikkol paylaşıyor. İlk bölümün ardından dizinin izleyicileri gelecek bölümde yaşanacakları araştırıyor. Gelecek bölümle ilgili ipuçlarını içeren Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Muhteşem İkili 2. bölüm fragmanı...

MUHTEŞEM İKİLİ BİRİNCİ BÖLÜM ÖZETİ

Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC Avrupa yakasının; herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ise Anadolu yakasının en iddialı Organize Şube komiserleridir. Tüm polis teşkilatı bilir ki bu iki adam birbirlerinden nefret eder. Geçmişten, ta polis akademisinden gelen rekabetleri bir yana, aralarındaki asıl mesele son derece duygusal ve kişisel bir meseledir.

MUHTEŞEM İKİLİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

Yapım: TMC

Yapımcı: Erol Avcı

Yönetmen: M.Çağatay Tosun

Senaryo: Başar Başaran, Emre Özdur Uygulayıcı

Yapımcı: Engin Sarıal

Müzik: Hasan Özsüt,Işıl Özsüt

Görüntü Yönetmeni: Selim Demiratar

Sanat Yönetmeni: Burhan Türk

2.Yönetmen: Filiz Adıgüzel

Kostüm Tasarım: Yasemin Akdaş Tekel

Oyuncular: İbrahim Çelikkol (Barca), Kerem Bürsin (Mustafa Kerim Can), Özge Gürel (Nilüfer), Öykü Karayel (Yağmur), Engin Şenkan (Feridun Barca), Zafer Algöz (Yüksel), Eren Hacısalihoğlu (Demiray Hazan), Bora Koçak (Semih Karan), Sabahattin Yakut (Volkan Önder), Özbek Kaplan (Metin Meriç), Alper Baytekin (Saffet), Gökay Müftüoğlu (Hasan), Onur Ayçelik (Barbaros), Su Demirel (Yasemin), Fatih Odabaş (Mehmet Kaan Can), Erden Alkan (Sabri Hoca), Alptekin Ertürk (Bekir Hazan)

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