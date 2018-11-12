Muhteşem İkili dizisi 3. yeni bölümü ile Perşembe günü Kanal D ekranlarına gelecek. Barca ve MKC'nin polis teşkilatından ve Demiray'ın ölüm timlerinden kaçışı devam ediyor. Bu kaçış sırasında üstlerine atlan komployu temizlemek için de Demiray'ın işlerini takip ediyorlar. Demiray, iki kafadarımızı öldürmek ve işlerini sürdürebilmek için özel ekibini görevlendiriyor. İşte, Muhteşem İkili 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MUHTEŞEM İKİLİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Barca, geçmişi ile yeniden karşı karşıya! Yüksel Amir, onları yakalamak için aile kozunu kullanmaya başlıyor. İyi bir avukat olan Yağmur'u bu durum için kullanmak ister.

MKC'nin oğlunun doğum gününü kaçırmayacağını bilmektedir. Yağmur'un tek yapması gereken MKC eve geldiğinde kendisine haber vermesidir.

MUHTEŞEM İKİLİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Barca ve MKC, kendilerine kurulan tuzak sonrası düştükleri hapishanede düşmanlarıyla amansız bir savaş veriyor!

MKC ve Barca, Demiray’ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca’nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır.

Köpek Sadri’nin ortaya çıkması ile işler karışıyor! Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri’nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri’nin gelişi ile Demiray’ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

Muhteşem İkili dizisi, 3. yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D ekranlarına gelecek.

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