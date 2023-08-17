Müjde Uzman'dan bikinili pozlar! Sevilen oyuncu kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı!
Cuma akşamları SHOW TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili pozuyla binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü ismin kusursuz fiziğine iltifat yağdı!
SHOW TV ekranlarının reyting rekortmeni dizilerinden biri olan ve kadrosunda Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Alev karakterini canlandıran Müjde Uzman, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
İlk olarak Paramparça Aşklar projesi ile seyirci karşısına çıkan 38 yaşındaki Müjde Uzman, rol aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finaline girmesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.
Müjde Uzman'ın 787 bin takipçili Instagram hesabından son yayınladığı bikinili gönderilerine 47 binin üzerinde beğeni ve 370'den fazla yorum geldi.
Sevilen oyuncu Müjde Uzman'ın pozlarına takipçilerinden: "Çok güzelsin", "Fiziğin kusursuz", "Çok başka bir auran var", "Yıllardır hep aynı güzellikte" gibi yorumlar geldi.
İşte Müjde Uzman'ın son pozları...