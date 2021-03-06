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HaberlerSağlıkMÜJDEYİ DUYURDU! Yerli aşı açıklaması! Birkaç ay sonunda... - Haberler
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Sevindiren yerli aşı açıklaması! Birkaç ay sonunda tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü oluştu

Yerli aşıda sevindiren gelişme... Erzurum Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, devam eden Covid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili "Nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesi'ne özel Covid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu, çok güçlü oluştu" dedi

MÜJDEYİ DUYURDU! Yerli aşı açıklaması! Birkaç ay sonunda... - Haberler
Yerli aşı açıklaması! Birkaç ay sonunda...
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DHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü bünyesinde sürdürülen aşı çalışmalarıyla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Rektörlük Kültür Merkezi Mavi Salon'da, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörü Prof. Dr. Selahattin Çelebi, gelinen nokta hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Çelebi, yapılan çalışmalarda, 3 farklı proteinin kodlanmasıyla aşının önemli ayağı olan recombinant antigen elde edildiğini söyledi.

Aşıda insan üzerinde denenme aşamasına gelindiğini anlatan Prof. Dr. Çelebi, "Bu 3 farklı antijenden hayvanlara verilecek bağışıklık ile oluşan antikorun seviye ve dayanıklılık süresi saptanmaya başlandı. Söz konusu çalışmalarla birlikte nötralizasyon antikor ve alerjik reaksiyon testleri hızla sürdürülüyor. Bu deneyler sonucunda insan üzerindeki faz çalışmalarına geçilecek. Bugüne kadar yapılan çalışmalar oldukça verimli geçti ve herhangi bir aksaklık olmadan da devam ediyor. Birkaç ay sonunda Atatürk Üniversitesi'ne özel Covid-19 aşısının tıpta yerini alacağı umudu çok güçlü bir şekilde oluştu. Aşı Koordinatörlüğümüz aşı ve antijen (kit) hazırlama çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor" diye konuştu.

REKTÖR ÇOMAKLI: TAKVİME GÖRE SÜREÇ OLUMLU

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise aşı projesinin takvimine göre, sürecin olumlu seyrettiğini söyledi. Şimdiye kadar aksilikle karşılaşılmadığını belirten Prof. Dr. Çomaklı, "Bu süreçte Aşı Koordinatörlüğü'nün gerçekleştirdiği çalışmaları gördüğümüzde aşı konusundaki ümitlerimiz gün geçtikçe artıyor. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Kimya Bölümleri, Tıp Fakültesi, Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Farmakoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları'nın yanı sıra Eczacılık ve Veteriner Hekimliği bölümlerimizdeki öğretim üyelerimizin çabalarıyla bugünlere geldik. Aşı Üretme ve Antijen Hazırlama Koordinatörlüğü'nü gelecekte aşı merkezi, hatta Ar-Ge enstitüsüne dönüştürme planımız var. Bu konu için gereken mercilere başvuruda bulunacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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