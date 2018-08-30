Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Halep kentine bağlı Münbiç'te çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaştı. TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta, dün, 37’nci koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildiği kaydedildi. Öte yandan, TSK tarafından Münbiçli çocukların üzerlerinde Türk bayrağı olan tişörtlerle Mehmetçikle birlikte çektirdikleri fotoğrafı paylaşıldı.

ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Suriye sınırının Münbiç bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkıyat da devam ediyor. Kilis’teki sınır karakollarından Suriye sınırının Münbiç bölgesine mayına dayanıklı kirpi sevk edildi. Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Münbiç sınırına da dün sevkıyat yapıldı.

Bingöl 49’uncu Komando Tugayı'ndan komando birlikleri de uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi. 260 kişilik komando birliği Suriye’deki üs bölgelerinde konuşlandırıldı. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

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