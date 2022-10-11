Murat Kurum: "Arsa tapularını Aralık'ta teslim edeceğiz"

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında 1 milyon arsa ve 10 bin işyeri için başvuru detaylarını sosyal medya hesabından video mesaj olarak paylaştı.

Video mesajına, “85 milyon vatandaşımız için Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullanarak başlayan Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimiz tarafından büyük bir teveccüh ve ilgiye mazhar olan 250 bin sosyal konut kampanyamızın ardından şimdi de arsa kampanyamız ile ilgili müjdeyi, kabine toplantısının ardından, Sayın Cumhurbaşkanımız milletin evinden paylaştılar. Hamdolsun; şu ana dek E-devlet üzerinden 7.2 milyon vatandaşımız sosyal konuta başvurdu. Gerekli evrakı beyan eden 4.5 milyon vatandaşımızın da başvuru süreçlerini tamamladık. Konut amaçlı arsalarımıza da üzerinden henüz 24 saat bile geçmemesine rağmen milletimiz çok büyük bir teveccüh gösteriyor. Milletimiz; konut başvurularında olduğu gibi arsa başvurularında da bu projeyi sahiplendiğini, benimsediğini, devletine ve Sayın Cumhurbaşkanımıza olan güvenini bir kez daha gösterdi.”

"YÜZDE 40'I ŞEHİR MERKEZLERİNDE, YÜZDE 60'I İLÇELERDE"

Bakan Murat Kurum, 1 milyon konut amaçlı arsanın dağılımını illere ve ilçelere göre yaptıklarını belirterek, “81 ilimizde arsaların yüzde 40’ını şehir merkezlerinde, yüzde 60’ını ilçelerde olacak şekilde belirledik. Milletimizin istifadesine sunacağımız toplam 1 milyon konut amaçlı arsamızın bazı illerdeki dağılımını da paylaşmak isterim. 50 bin İstanbul’da, 100 bin Ankara’da, 25 bin İzmir’de, 45 bin Gaziantep’te, 55 bin Konya’da, 25 bin Kayseri’de, 30 bin Diyarbakır’da, 28 bin Eskişehir’de, 26 bin 700 Van’da, 23 bin Antalya’da olmak üzere 81 ilimizde; 1 milyon konut amaçlı arsamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.” şeklinde konuştu.

"HEM KONUTA HEM DE KONUT AMAÇLI ARSAYA BAŞVURU YAPILABİLİR"

Bakan Kurum, vatandaşların arzuladıkları yuvalarını faizsiz bir şekilde, sabit ve uygun ödeme koşullarıyla; altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış arsalarda inşa edebileceklerini ifade etti.

Gerekli teknik ve hukuki destekleri Bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) olarak istisnasız her vatandaşa sunulacağını söyleyen Bakan Kurum, “Vatandaşımız hem konuta hem de konut amaçlı arsaya başvuru yapabilir. Her ikisinin de kurasına katılabilir. Şayet ikisi birden çıkarsa birini tercih ederek ev sahibi olabilir” dedi.

"ARALIK AYINDA TAPULARI TESLİM EDECEĞİZ"

Kura ile vatandaşlara verilecek arsaları iki gruba ayırdıklarını ifade eden Bakan Murat Kurum,

“İlk grupta 350 ila 500 metrekarelik alanlardan oluşan müstakil parsel şeklindeki arsalar, ikinci grupta müşterek parseller bulunuyor. Yine müşterek parsellerde hak sahiplerinin çoğunluk sağlamaları durumunda TOKİ Başkanlığımız buradaki konutları yapma hususunda da her türlü proje desteğini verecek. Bu parsellerde inşa edilecek binalar zemin artı 4-5 katı geçmeyecek. Müstakil parsellerde ise hak sahipleri belirlenen proje doğrultusunda evlerini inşa edebilecekler. İnşallah; en geç iki yılda arsaların altyapısını tamamlayarak eksiklerini gidereceğiz. Aralık ayı itibariyle planları onaylanan illerde ve ilçelerde hak sahipleri belli olan arsaların tapularını vatandaşlarımıza inşallah teslim edeceğiz. Müstakil parsel grubundaki arsalarımız 192 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 1604 liradan başlayan sabit ödemelerle, 10 yıl vadeyle faizsiz şekilde ödenebilecek. Müşterek parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle, faizsiz ve sabit ödemelerle yapılabilecek” şeklinde konuştu.

"SOSYAL KONUTLARIMIZIN İLK TEMELLERİNİ ANKARA'DA, CUMHURİYETİMİZİN BAŞKENTİNDE ATACAĞIZ"

Sosyal konutların temellerinin 25 Ekim’de atılacağını hatırlatan Bakan Kurum, “İnşallah sosyal konutlarımızın ilk temellerini Ankara’da, Cumhuriyetimizin başkentinde atacağız. Bu anlamda; 25 Ekim’de, Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak olmak üzere 17 ilde 5.000 konutun temellerini Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, milletimizle birlikte atacağız” dedi.

"SANAYİ İŞ YERLERİMİZİN DE TEMELLERİNİ, 2022 BİTMEDEN ATACAĞIZ"

Bakan Kurum, 50 bin iş yeri için ise ilk etapta Ankara’dan Adana’ya, Erzurum’dan Diyarbakır’a, Kastamonu’dan Konya’ya 28 ilde toplamda; 50 ile 200 metrekare büyüklüğünde 10 bin yeni işyerinin hizmete sunulacağını ifade ederek, “Bu işyerlerimizi de, 350 bin liradan başlayan fiyatlar ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle; 120 ay vadeyle sanayicimize, genç girişimcilerimize sunacağız. İnşallah sanayi iş yerlerimizin de temellerini 2022 yılı bitmeden atacağız. Bu iş yerlerimiz; ülkemizin yatırımına, üretimine, sanayisine, istihdamına, 10 binlerce yeni ek istihdam sağlayacak” dedi.

"2 TRİLYON LİRADAN FAZLA EKONOMİK HAREKETLİLİĞE VESİLE OLACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZ"

Bakan Kurum, 2003 yılı başından itibaren üretilen sosyal konut sayısının 2 milyona, diğer projelerle birlikte devlet olarak üretilen konutlarda oturan vatandaş sayısının da 10 milyonun üzerine çıkarılacağını vurgulayarak, “Yatırım miktarı 900 milyar lira olan sosyal konut hamlemizin, diğer sektörlerimizi de tetikleyerek; 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketliliğe vesile olacağına yürekten inanıyoruz. Ben milletimizin talepleri doğrultusunda hazırlanan ‘Milletin projesi İlk Evim, İlk İş Yerim Sosyal Konut Hamlemizin’ her bir hak sahibi vatandaşımız için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerine yer verdi.