Elif Buse Doğan, Murat Özdemir ile aşk yaşadığına dair haberlerle ilgili; "Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" demişti.Elif Buse Doğan
Murat Özdemir'den sorulara yanıt yok
Geçtiğimiz eylül ayında Ebru Gündeş ile yolları ayrılan Murat Özdemir, İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı
Giriş: 29.11.2025 - 09:50 Güncelleme: 29.11.2025 - 09:50
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş ile Eylül 2025’te boşanan ve adı bir başka şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılan iş insanı Murat Özdemir, önceki gece Bebek'te görüntülendi.
Gazetecilerin çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Özdemir, otomobiline binerek oradan uzaklaştı.
