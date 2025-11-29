Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Murat Özdemir'den sorulara yanıt yok - Magazin haberleri

        Murat Özdemir'den sorulara yanıt yok

        Geçtiğimiz eylül ayında Ebru Gündeş ile yolları ayrılan Murat Özdemir, İstanbul gecelerinde objektiflere yansıdı

        29.11.2025 - 09:50
        Sorular yanıtsız kaldı
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ebru Gündeş ile Eylül 2025’te boşanan ve adı bir başka şarkıcı Elif Buse Doğan ile anılan iş insanı Murat Özdemir, önceki gece Bebek'te görüntülendi.

        Gazetecilerin çıkan aşk haberleriyle ilgili sorularını yanıtsız bırakan Özdemir, otomobiline binerek oradan uzaklaştı.

        "BOŞANMAYA NEDEN OLMADIM"

        Elif Buse Doğan, Murat Özdemir ile aşk yaşadığına dair haberlerle ilgili; "Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum. Haberlere konu olan kişiyle on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Aile kurumuna ve geleneksel değerlere sonuna kadar bağlı biri olarak, 'boşanmaya sebep olduğum' yönündeki iftiraları ortaya atan ve iddialarını ispatlayamayan herkes hakkında yasal süreci sonuna kadar sürdüreceğimi kamuoyuna bildiririm" demişti.

        Elif Buse Doğan
        Elif Buse Doğan

        BOŞANMA NEDENİ: FİKİR AYRILIKLARI

        Ebru Gündeş, Şubat 2024'te nikâh masasına oturduğu Murat Özdemir ile ayrılık kararını şu sözlerle duyurmuştu: Büyük bir sevgiyle kısa sürede yapmış olduğumuz evliliğimizde, zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı almış bulunmaktayız. Evliliğimizi bitirmiş olsak da saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır. Bu süreçte yanımızda olan ve hassasiyetle davranan herkese şimdiden sonsuz teşekkür.

