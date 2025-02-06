Muş'ta 61 köy yolu kapandı; mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
MUŞ'ta kar nedeniyle 61 köy yolu kapanırken, 7 araçta mahsur kalan 40 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
MUŞ'ta kar nedeniyle 61 köy yolu kapanırken, 7 araçta mahsur kalan 40 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.
Muş'ta dün başlayıp, etkisini artıran kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza bürünürken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Muş Belediyesi ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Diğer yandan kent genelinde 61 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolları açmak için çalışma başlatılırken, Bostankent grup köy yolunda 7 araç yolda kaldı. 7 araçtaki 13'ü öğrenci toplam 40 kişi, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
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