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        Muş'ta 61 köy yolu kapandı; mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı

        MUŞ'ta kar nedeniyle 61 köy yolu kapanırken, 7 araçta mahsur kalan 40 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:12 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:15
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        Muş'ta 61 köy yolu kapandı; mahsur kalan 40 kişi kurtarıldı
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        MUŞ'ta kar nedeniyle 61 köy yolu kapanırken, 7 araçta mahsur kalan 40 kişi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

        Muş'ta dün başlayıp, etkisini artıran kar yağışı hayatını olumsuz etkiledi. Kent merkezi beyaza bürünürken, esnaf iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Muş Belediyesi ekipleri de yolun kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Diğer yandan kent genelinde 61 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolları açmak için çalışma başlatılırken, Bostankent grup köy yolunda 7 araç yolda kaldı. 7 araçtaki 13'ü öğrenci toplam 40 kişi, Muş İl Özel İdaresi ekiplerinin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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