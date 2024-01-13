İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Van, Muş ve Bitlis'te protesto edildi

Van, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, düzenledikleri basın açıklamalarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, "Gazze için acil süresiz ateşkes", "Filistin direnişi onurumuzdur" pankartları açtı, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Mehmet Garip Cesur, Gazze'de on binlerce insanın yeterli gıdaya ve suya ulaşamadığını belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini ifade eden Cesur, şunları kaydetti:

"İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. İşgalci İsrail, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım vicdan sahibi yürekleri kanatıyor. Filistin'de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere toplamda 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp durumda."

- Muş

Çağlayan Camisi'nde ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla bir araya gelen platform üyeleri, slogan atarak İsrail'e tepki gösterdi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Muş Şubesi Başkanı Şeyhmus Orkin, insanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ettiklerini söyledi.

Yaşanan işgal ve soykırımın, vicdan sahibi yürekleri kanattığını, tüm dünyanın huzuruna kast ettiğini dile getiren Orkin, şöyle konuştu:

"İşgalci İsrail'in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Mesleklerini icra eden, yaşanan soykırımı haberleriyle dünyaya anlatan 112 gazeteci de siyonist işgalcilerin saldırıları sonucu hayatını kaybetti. Evet, ne yazık ki on binlerce insan 2024 yılında dünyanın gözleri önünde açlık ve susuzluk sebebiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmış durumda. İşgalci İsrail haftalardır, Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinli sivilleri güneye göçe zorluyor. Saldırılarında hiçbir sınır gözetmeyen İsrail, 7 Ekim'den bu yana yoğun bir şekilde hastaneleri, ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef alıyor.

Orkin, tüm vicdan sahiplerine seslenerek, şöyle dedi:

"Dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bu soykırım karşısında herkesin üzerine sorumluluklar düşüyor. Herkes yaşanan bu büyük soykırıma karşı harekete geçmeli. Uluslararası kuruluşlar, sivil toplum ve devletler, işgalci İsrail’in zulümlerinin önüne geçmek için atılması gereken adımları acil bir şekilde atmalı. Bir an önce İsrail saldırıları durdurulmalı ve acilen ateşkes sağlanmalıdır."

- Bitlis

Bitlis’in Tatvan ilçesinde Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde İbadullah Cami önünde toplananlar, Tatvan Belediyesi Yaşam Alışveriş Merkezi önündeki meydana kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dünyanın gözü önünde günlerdir Gazze topraklarındaki acımasız operasyonun sürdüğünü belirten Bedirhanoğlu, "Kadın, çocuk, bebek, yaşlı demeden insafsızca, vicdansızca bir soykırım yapılıyor. Bu soykırıma ülkemiz dışında ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan başka karşı duranı göremiyoruz. Türkiye olarak her zaman zulmün karşısında ve mazlumun yanındayız." dedi.

Ardından basın açıklamasını okuyan İHH üyesi Emrullah Erkan ise bütün terör şebekelerini lanetlediklerini dile getirdi.

Teröre, emperyalizme ve Gazze’deki işgale karşı tek ses olmak için bir araya geldiklerini aktaran Erkan, "İnsanlık, tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyor. Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için şehrin enerji ve temiz su ihtiyacının acil olarak karşılanması gerekiyor. Hastaneler başta olmak üzere hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyulan yakıtın Gazze'ye girişinin engellenmesi de tedavi hizmetlerinin yanında pek çok insani ihtiyacın karşılanmasının önünde büyük engel teşkil ediyor. Buradan bir kere daha acil ateşkes çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından şehit askerler ve Filistinliler için duaların edildiği yürüyüşe, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Erhan Ayaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.