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        Muş'ta "4 Dünya Kanser Günü" etkinliği düzenlendi

        Muş'ta "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 20:47 Güncelleme: 05.02.2024 - 21:24
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        Muş'ta "4 Dünya Kanser Günü" etkinliği düzenlendi
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        Muş'ta "4 Şubat Dünya Kanser Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen programa katılan Vali Avni Çakır, kanser hastalığında en büyük tedavinin erken teşhis olduğunu söyledi.

        Farkındalık yaratmak ve vatandaşları bu konuda bilinçlendirmek için gayret gösterdiklerini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Amacımız Muş'ta her haneye girerek tarama potasındaki hastalarımızın tamamını kontrolden geçirmek. Sağlık birimlerimiz gece gündüz vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermek için çaba gösteriyor. Sağlık ordumuza başarılar diliyorum. Kentte şu an 445 yataklı bir devlet hastanemiz mevcut. İkinci devlet hastanemizin yapımına da devam ediliyor. Orası eğitim araştırma hastanesi olacak. Bizim ana branşlarda ciddi bir hekim açığımız kalmadı. Allah'a şükür Muş Devlet Hastanesi hem yönetici hem hekim kadrosuyla hem de teknik imkanlarıyla bölgenin önemli sağlık üslerinden biri haline geldi."

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Kabak ise açtıkları stantta kanser taraması yaptıklarını ve kanser hastalığına karşı bilgilendirme çalışması yürüttüklerini aktardı.

        Kabak, "Şu anda kentte 2023 yılı içinde 1800'e yakın meme kanseri taraması, 2 bin 500'e yakın servis için HBV taraması, 3 bin 800 vatandaşımıza da kolorektal taraması yapıldı. Şu an 143 kanser hastamız var ve bu hastalarımızın takipleri yapılıyor." dedi.

        Sağlık görevlileri tarafından açılan stantta vatandaşlara bilgi verildi, kanser taraması yapıldı.

        Çakır ve beraberindekiler, daha sonra Muş Devlet Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi gören hastaları ziyaret etti.

        Programa Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Başer de katıldı.

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