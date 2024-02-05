Muş'ta kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

Hakkari'de de soğuk hava dolayısıyla çatılarda boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Ekiplerin, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, bazı noktalarda da yol genişletme çalışması yürüttüklerini aktardı.

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