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        Muş'ta kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Muş'un Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:05 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:05
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        Muş'ta kar nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Muş'un Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 13 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

        Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Ekiplerin, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Yentür, bazı noktalarda da yol genişletme çalışması yürüttüklerini aktardı.

        Hakkari'de de soğuk hava dolayısıyla çatılarda boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

        Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü ilçede, araçların camları buz tuttu.

        Trafik ekipleri, yoğun sis nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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