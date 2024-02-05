Muş Belediye Başkanı Asya, öğrencilere başarı diledi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, geleceğin teminatı olan öğrencilerin okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuştuğu 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İnsanları başarıya ulaştıracak en önemli kurumun okul, en önemli aracın ise eğitim olduğunu vurgulayan Asya, şunları kaydetti:

"İnsan hayatında aileden sonra en önemli basamak olan okul, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve eğitim imkanlarını sistemli bir şekilde sunan, bir eğitim yuvasıdır. Ülkemizin aydınlık geleceğinin güvencesi olan sevgili öğrencilerimiz hepimizin en değerli varlıklarıdır. Bu değerli varlıklarımızın sorumluluklarının bilincinde, bilgi üreten ve değerlendiren, bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmelere açık kişiler olarak yetişmesi büyük önem taşımaktadır. Milli ve manevi değerlerimize bağlı, aynı zamanda çağdaş becerilere sahip, evrensel değerlere saygılı, dünya gerçeklerini yorumlayabilecek bilgi, birikim ve özgüvenle yoğrulmuş nesiller yetiştirmek ülkemizin geleceği için yapılmış en büyük yatırımdır. 10 yıllık görev süremiz boyunca öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim alması için mücadelemizi sürdürdük. Bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan hizmetlerimizi sunarken aynı düsturla çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Devletimizin eğitim yatırımları ile gün yüzüne çıkarılan okullarımız için hizmetlerimizin en iyisi için mücadele edeceğiz. Ülkenin ve ilin gelişimine katkı sağlayan eğitim yatırımlarının günden güne artacağına inanıyorum."