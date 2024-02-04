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        Bulanık'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri" etkinliği sona erdi

        Muş'un Bulanık ilçesinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tiyatro festivali, "Sırça Hayvan Koleksiyonu" oyunu ile sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 12:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 12:29
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        Bulanık'ta düzenlenen "Tiyatro Günleri" etkinliği sona erdi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen tiyatro festivali, "Sırça Hayvan Koleksiyonu" oyunu ile sona erdi.

        Muş Alparslan Üniversitesi, Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde 30 Ocak-3 Şubat'ta "Tiyatro Günleri" etkinliği düzenlendi.

        İlçeye gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri, gençlik merkezinde 5 gün boyunca tiyatro oyunları sahneledi.

        Yaklaşık 5 gün süren etkinlik "Sırça Hayvan Koleksiyonu" oyunu ile son buldu.

        Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, katkılarından dolayı Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican'a ve ekibine teşekkür etti.

        İşin emekçisinin sanatçılar olduğunu belirten Ocak, "Bu tiyatro oyunları üniversite döneminde sizin için ciddi bir deneyim. Mesleğinizi şu an burada icra ediyorsunuz. Ben gayet keyif aldım. Bulanık'ta sanatsal, kültürel ve sportif alanda aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Bu salon dolduğu müddetçe biz keyif alıyoruz." dedi.

        İlçede 5 gün boyunca tiyatro oyunlarının sahnelendiğini ifade eden rektör Alican ise vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti.

        Malazgirt'te de Muş'ta da aynı ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Alican, "Muş'ta 10 bin kişi, Bulanık ve Malazgirt'te de yaklaşık 5 bin kişi izledi. Olağan üstü bir ilgi gördü. İyi ki tiyatro festivalimizi düzenledik. Buradaki sahnemiz yerini buldu. Bu sahnemizde büyük rejili oyunların da düzenlenebileceğini gördük. Bundan sonraki süreçte de üniversitemizle gerek tiyatro oyunları gerek konserlerle sanatsal faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Özellikle İlçe Kaymakamımız Sayın Oğuzhan Ocak'a teşekkür ederim." diye konuştu.

        Rektör Alican'ın daveti üzerine Malatya'dan geldiklerini dile getiren Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Önder, "Biz Malatya'dan 20 gün önce çıktık bu yola. Bu kadar dolu bir salonda siz değerli seyircilerle buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Burada çok sıcak insanlarla karşılaştık. Katılımlarından dolayı Bulanık halkına çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe rektör Alican'ın eşi Dr. Songül Alican, rektör yardımcıları Prof. Dr. Kenan Yıldırım, Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve üniversite yöneticileri ile davetliler katıldı.

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