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        Hemzemin geçitte trenin TIR´a çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        MUŞ'ta yolcu treninin hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptığı, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 03.02.2024 - 19:40
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        Hemzemin geçitte trenin TIR´a çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
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        MUŞ'ta yolcu treninin hemzemin geçitte boğa yüklü TIR'a çarptığı, 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaza, dün öğle saatlerinde Muş Şeker Fabrikası´nın karşısındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Merkeze bağlı Tondoğan köyünden yüklediği boğaları kantarda tartmak için kent merkezine götürmek için yola çıkan Emrah Sarsıcı yönetimindeki 34 BDM 314 plakalı TIR'a hemzemin geçitte, Elazığ- Tatvan seferini yapan yolcu treni çarptı. Kazada, Yusuf Tan (21) ve Cahit Arar (29) öldü, sürücü Emrah Sarsıcı ile Ahmet Arar yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ayrıca TIR'daki boğalardan 25'i de öldü. Ağır yaralı olan bazı hayvanlar, çevredekiler tarafından kesildi.

        Bu arada kazanın mobese kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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