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        Muş'ta bir kişi sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı

        Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 04.02.2024 - 18:05
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        Muş'ta bir kişi sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralandı
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        Muş'ta sahipsiz köpeğin saldırısı sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı Çöğürlü köyünde dün camiye gitmek üzere evinden çıkan 55 yaşındaki Sefer Kül, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Bağrışma sesleri üzerine evden çıkan ve babasına köpeğin saldırdığını gören Melike Kül, taş atıp bağırarak köpeği uzaklaştırdı.

        Burnundan, dudağından ve bacağından yaralanan Kül, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Kül'ün yakınlarından Orhan Kül, köyde çok sayıda sahipsiz köpeğin olduğunu söyledi.

        Yetkilerden çözüm beklediklerini ifade eden Orhan Kül, "Amcamın oğlu, köpek saldırısına uğradı. Bu konuya bir çözüm bulunması gerekiyor. Okulların açılmasıyla çocuklar da sıkıntı yaşayacak. Onları nasıl koruyacağımızı düşünüyoruz." dedi.

        Amca oğlunun camiye gitmek için evden çıktığı sırada köpek saldırısına uğradığını dile getiren Kül, "Köpek önce dizlerine, daha sonra yüzüne saldırıyor. Dudak ve burun kısmında ciddi bir yaralanma mevcut. Kendisi şu anda konuşamıyor. Saldırıyı yeğenim fark ediyor ve bağırmaya başlıyor. Köpek kaçmayınca babasını kurtarmak için köpeğe müdahale ediyor. Bu sorunun çözülmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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