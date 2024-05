Muş Valisi Avni Çakır'dan Engelliler Haftası Mesajı

–Muş Valisi Avni Çakır, 10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolunun hayatı paylaşmaktan geçtiğini belirtti.

Engelli bireyler için desteklerin artırtıldığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata üretken bireyler olarak katkı sunmaları ve hayatın her alanında kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken adımların atılması her çağdaş idarenin görevidir. Bu anlayışla devletimiz engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını artırıyor. Tarih boyunca birçok zaferler kazanan milletimizin kahramanlıkları ile gurur duyan devletimiz, her bireyin şahsına değer veren engelsiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyor."