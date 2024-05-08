Bulanık MYO'da bahar şenliği etkinliği düzenlendi

Öğrencilerin keyifli anlar yaşadığını ifade eden Yuca, "Bu tür etkinlikler üniversite hayatında önemlidir. Sosyalleşme ve birlik beraberlik için bu tür faaliyetlere devam edeceğiz." dedi.

MYO Müdürü Prof Dr. İrşad Sami Yuca, gazetecilere, ​​​​​​​öğrencilerin eğlenmesi ve motivasyonlarının artırılması için program düzenlediklerini söyledi.

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