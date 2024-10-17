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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta partisinin il binasını açtı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 17:33 Güncelleme: 17.10.2024 - 17:33
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muş'ta partisinin il binasını açtı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Muş'ta partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

        İstasyon Caddesi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Erbakan, binanın tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de Muş'un, Milli Görüş'ün, Yeniden Refah Partisinin "kalesi" olacağını belirten Erbakan, buna gönülden inandığını söyledi.

        Üretime, istihdama, ihracata dayalı ekonomi modelinin uygulanmasının önemli olduğunu ifade eden Erbakan, şöyle konuştu:

        "Yeniden Refah Partimizin iktidarı, önce ahlak ve maneviyat prensibinin devletin bütün kademelerinde hakim olması için, ahlaki ve manevi kalitesi yüksek nesilleri yetiştiren bir müfredatın ve eğitim sisteminin Türkiye'de hakim olması için önemli. İşte bu iktidarın inşallah işaret fişeklerinden bir tanesi de yıllarca Milli Görüş'ün kalesi olan Muş'tan atılacak. Buna inanıyoruz. İnşallah yeni teşkilat binamız ve il başkanımız ekibiyle bu işaret fişeğinin Muş'tan atılmasına vesile olacak."

        Parti binasını gezerek Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Cemal Yurtlu'dan bilgi alan Erbakan, daha sonra Milli Gençlik Derneği İl Temsilciliği binasını açtı.

        Derneğin yeni kurulmasına rağmen 40 ilde temsilciliği bulunduğunu dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

        "Allah, Milli Gençlik Derneği Muş Temsilciliği'nde davamıza, milletimize, ülkemize faydalı çalışmaların, hizmetlerin yapılmasını nasip eylesin. Milli Gençlik Derneğimizin aslında çok önemli görevleri var. Bunlardan biri milli ve manevi değerlerine bağlı şuurlu bir gençlik yetişmesi. Ahlaki ve manevi yönden kaliteli nesillerin yetişmesi noktasında Milli Gençlik Derneğine büyük bir görev düşüyor."

        Açılışların ardından esnafı ziyaret eden Erbakan'a, Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Sacit Günbey, Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci, MKYK üyesi Sadık Çat, Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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