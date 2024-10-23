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        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul serisi hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:38
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        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Muş'ta PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 184. sıra numarasıyla hizmet alan müşteriye pul serisi hediye edildi.

        Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında PTT Başmüdürü Fahri Ocak, kuruma gelen 184. müşteri Mücahit Demirtaş'la sohbet etti, pul serisini verdi.

        Vatandaşlara en iyi hizmete sunmak için çaba sarf gösterdiklerini belirten Ocak, PTT'yi tercih ettikleri için müşterilere teşekkür etti.

        Demirtaş ise kurumdaki hizmetlerden memnun olduklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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