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        HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Van ve Muş'ta kadına yönelik şiddeti kınadı

        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Van ve Muş'ta, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:15 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:23
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        HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Van ve Muş'ta kadına yönelik şiddeti kınadı
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        Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Van ve Muş'ta, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

        Van'da, HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ve beraberindekiler, bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerin İpekyolu Belediyesi binası karşısına kurdukları çadırın önünde açıklama yaptı.

        Gazze'deki kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak üzere meydanlarda olduklarını belirten Akdeniz, nereden ve kimden gelirse gelsin, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha haykırdıklarını ifade etti.

        Filistin'de, Gazze'de ve birçok bölgede kadınların, çocukların sistematik olarak zulme maruz bırakıldıklarını kaydeden Akdeniz, şöyle devam etti:

        "Bu yaşananlar maalesef bütün insanlığın ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşların gözleri önünde meydana gelmektedir. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların görevi, savaşları izlemek değil, kalıcı bir barışı tesis etmektir. Bu soykırım karşısında dünya suskun olsa da HAK-İŞ olarak susmayacağız. Gerçeği haykırmaya devam edeceğiz."

        - Muş

        HAK-İŞ İl Başkanı Yaşar Kalır ve konfederasyon üyeleri, kent meydanında bir araya geldi.

        Kalır, burada yaptığı konuşmada, kadınlara destek olmak için hep birlikte meydanlarda olduklarını dile getirdi.

        Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe son verilmesini istediklerini belirten Kalır, şunları kaydetti:

        "Yapılan araştırmalar, şiddete en fazla kadınların maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Ülkemizde ve dünyada şiddet, toplumsal bir problem haline gelmiştir. Bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Filistin'de savaş suçu işlenmektedir. Siyonist İsrail, Gazze'de soykırım yapmaktadır. Kadınlar, çocuklar, bebekler ve masum insanlar katledilmektedir. Son bir yılda Gazze'de 18 bin çocuk, 12 bin kadın olmak üzere yaklaşık 45 bin insan katledildi, 103 bin insan yaralandı. Binlerce insan evinden, yurdundan edildi. Temel insan haklarından mahrum bırakıldı."

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