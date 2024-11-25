HAK-İŞ Konfederasyonu üyeleri Van ve Muş'ta kadına yönelik şiddeti kınadı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Van ve Muş'ta, kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Van'da, HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz ve beraberindekiler, bazı belediyelerde görevlerine son verilen işçilerin İpekyolu Belediyesi binası karşısına kurdukları çadırın önünde açıklama yaptı.

Gazze'deki kadın ve çocuklar başta olmak üzere tüm dünyada zulme ve şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve tüm canlılara yapılan şiddeti kınamak üzere meydanlarda olduklarını belirten Akdeniz, nereden ve kimden gelirse gelsin, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını bir kez daha haykırdıklarını ifade etti.

Filistin'de, Gazze'de ve birçok bölgede kadınların, çocukların sistematik olarak zulme maruz bırakıldıklarını kaydeden Akdeniz, şöyle devam etti: