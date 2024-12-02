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        Muşlu kadınlar, katıldıkları kursta el becerilerini geliştiriyor

        Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde açılan "şiş örücülüğü" kursunda el becerilerini geliştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:00 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:00
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        Muşlu kadınlar, katıldıkları kursta el becerilerini geliştiriyor
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        Muş'ta kadınlar, Halk Eğitimi Merkezi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde açılan "şiş örücülüğü" kursunda el becerilerini geliştiriyor.

        Kursa katılan ve usta öğreticiler tarafından şiş örücülüğü eğitimi verilen kadınlar, hem meslek ediniyor hem de ürettiklerini satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, ev kadınlarının isteği üzerine kursu açtıklarını belirterek, kadınların burada meslek öğrenip kazanç sağladıklarını belirtti.

        Usta öğretici Nazire Toplu ise kursun ilgi gördüğünü dile getirerek, şiş ve tığ örücülüğünü öğrenmeye ve geliştirmeye çalıştıklarını aktardı.

        Kursun iki ay sürdüğünü ve kullanılan malzemenin kurum tarafından sağlandığını kaydeden Toplu, şunları kaydetti:

        "Burada ürettikleri ürünlerin bir kısmını satarak kendi aile bütçelerine katkı sağlıyor. Şiş örücülüğü unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Bu açıdan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü kursun açılmasına destek verdi. Haftanın 5 günü çalışıyoruz. Kurs bitiminde başarılı olan kursiyerlerimize sertifika vereceğiz. Kursun ardından kursiyerlerimiz, edindikleri bilgi ve el becerileriyle evlerinde yapacakları ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlayabilecek."

        65 yaşındaki 4 çocuk annesi kursiyer Buket Masat da desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederek, "Kursta güzel şeyler öğrendik. Devletin bize sağladığı yerler ilim yeridir, eğitim yeridir, sanat yeridir. Öğrenmenin yaşı yok." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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