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        Muş'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 17:37 Güncelleme: 16.12.2024 - 17:48
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        Muş'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi
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        Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Gençlik Merkezinde düzenlenen çalıştayda konuşan Vali Avni Çakır, gençlere geleceği hazırlayan ülkelerin daha güçlü olacağını söyledi.

        Gençlerin önünü açmak gerektiğini belirten Çakır, "Son 10-15 yılda ülkemizde özellikle teknolojik alanda yaşadığımız değişimleri görüyoruz. Gençlere fırsat verilince imkansız denilen neleri başardığımızı gördük. Bundan 20 yıl önce bunları hayal dahi edemiyorduk." dedi.

        Teknolojinin her alanında güçlü olmak gerektiğine vurgu yapan Çakır, şunları kaydetti:

        "Şu an teknolojiye kim hakimse, yabancı sınırlandırmalardan kim böyle korunaklı bir şekilde kendi savunma sanayisini geliştiriyorsa, ekonomisini güçlü tutuyorsa o daha güçlüdür. Petrolle falan güçlü olunmaz. Öyle olsaydı şu an Ortadoğu'da dünyanın en güçlü ülkeleri olurdu. Geleceğin gençlerle birlikte planlanması gerekiyor. Hem ticarette, hem sanayide, hem savunma sanayinde hem de eğitimde güçlü olacağız. Bu anlamda gelecekten umutluyum."

        Çalıştaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Adalet Komisyonu Başkanı İbrahim Karlı, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Akif Taşdemir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ve gençler katıldı.

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