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        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 22:46 Güncelleme: 13.01.2025 - 22:46
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Soğucak köyündeki 3 şüphelinin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı bilgisine ulaştı.

        Bunun üzerine 8-10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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