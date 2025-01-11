Yolda kalan servis minibüsünü öğrenciler itti

MUŞ'ta Kırköy'de arızalanıp yolda kalan okul servisi minibüsünün çalıştırılması sırasında sürücüye, öğrenciler de aracı iterek destek oldu.

Muş'a 25 kilometre mesafedeki Kırköy'de taşımalı eğitimden yararlanan öğrencileri, kent merkezindeki okullara taşıyan servis minibüsü arızalandı. Yolda kalan minibüsün çalıştırılması için, öğrenciler de aracı iterek sürücüye yardımcı oldu. Öğrenciler minibüsü öne doğru iterken, bir öğrenci de arkadaşlarının çalışmasını cep telefonuyla kaydetti. Öğrenci, heyecanla anlattığı o anların videosunu da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin çok sayıda izlenime ulaştığı belirtildi.