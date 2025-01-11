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        Yolda kalan servis minibüsünü öğrenciler itti

        MUŞ'ta Kırköy'de arızalanıp yolda kalan okul servisi minibüsünün çalıştırılması sırasında sürücüye, öğrenciler de aracı iterek destek oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 16:51 Güncelleme: 11.01.2025 - 16:55
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        Yolda kalan servis minibüsünü öğrenciler itti
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        MUŞ'ta Kırköy'de arızalanıp yolda kalan okul servisi minibüsünün çalıştırılması sırasında sürücüye, öğrenciler de aracı iterek destek oldu.

        Muş'a 25 kilometre mesafedeki Kırköy'de taşımalı eğitimden yararlanan öğrencileri, kent merkezindeki okullara taşıyan servis minibüsü arızalandı. Yolda kalan minibüsün çalıştırılması için, öğrenciler de aracı iterek sürücüye yardımcı oldu. Öğrenciler minibüsü öne doğru iterken, bir öğrenci de arkadaşlarının çalışmasını cep telefonuyla kaydetti. Öğrenci, heyecanla anlattığı o anların videosunu da sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerin çok sayıda izlenime ulaştığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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