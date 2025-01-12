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        Malazgirt'te soğuk hava etkisini sürdürüyor

        Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 12:10 Güncelleme: 12.01.2025 - 12:36
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        Malazgirt'te soğuk hava etkisini sürdürüyor
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        Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, araçların ve evlerin camları but tuttu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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