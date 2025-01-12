Malazgirt'te soğuk hava etkisini sürdürüyor
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde kar yağışının ardından başlayan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Dondurucu soğukların etkili olduğu ilçede ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı, araçların ve evlerin camları but tuttu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ilçede, sürücüler kontrollü olarak ilerledi.
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