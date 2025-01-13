Muş'ta geçen yılın tarım ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kurumun 2024'teki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini değerlendirdi.

Gün, kurumda düzenlediği basın toplantısında, kentin hayvancılık ve bitki verimliliği kapasitesinin yüksek olduğunu söyledi.

Kentte 357 bin hektar tarıma elverişi arazinin bulunduğunu belirten Gün, "Bu arazilerden 162 bin hektarı sulanabilir durumda. Bunun yanında 408 bin hektar üzerinde hem çayır hem de mera alanlarımız ve yayla alanlarımız bulunmaktadır. Bu da ilimizin yüzde 48 gibi bir kısmını oluşturmaktadır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan ile arıcılık ve balıkçılık faaliyetleri ilimizde arttı. Şu an 2023 verilerine göre 235 bin büyükbaş, 1 milyon 50 bin küçükbaş mevcudumuz bulunmakta." dedi.

Kentte 46 bin arı kovanının bulunduğunu, gezici arıcıların kovanlarıyla bu sayının ilkbaharda 2 katına çıktığını ifade eden Gün, şunları kaydetti:

"Bu da çayır meralarımızın florasının hem güçlü hem de kaliteli olmasından dolayıdır. Özellikle kendimize ait hem Murat Nehri, hem Karasu bunun yanında da Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarımızın olması, doğal ve yapay göletlerimizin olmasından dolayı balıkçılık da gelişmeye başlıyor. Geçen sene de 4 milyon liranın üzerinde yavru sazan balığını barajlarımıza ve göletlerimize bıraktık. Planlı üretim için de Muş'umuz iyi bir yerde. 2024'e baktığımızda geliştirdiğimiz projelerimiz bize ve çiftçilerimize yüzde 100 değer kazandırdı."