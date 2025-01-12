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        AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 18:13 Güncelleme: 12.01.2025 - 18:35
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        AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
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        MUŞAA)- AK Parti Muş İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde Furkan Yüce, yeniden İl Gençlik Kolları Başkanı seçildi.

        Öğretmenevinde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

        Partilerinin gençlerin, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiğini belirten Emre, kongreye katılanlara teşekkür etti.

        AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tayfun Arşınkol ise partilerinin bir dava hareketi olduğunu vurguladı.

        Gazze konusunda toplumsal farkındalığın oluşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Arşınkol, şunları kaydetti:

        "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Filistin konusunda tüm dünya susarken tepkisini ortaya koydu. Her zaman 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. Filistin ve Gazze davasının savunucusu oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dik duruşunu herkese anlatmak zorundayız. Yurdun dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz kongrelerimiz adeta bayram havasında geçiyor. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim."

        Furkan Yüce'nin yeniden AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı olarak seçildiği kongreye, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı.

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