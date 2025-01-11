Muş Valiliği, kentteki asayiş olaylarına ilişkin verileri paylaştı

Muş'ta 2024'te terör ve asayiş olaylarında düşüş yaşandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, geçen yıl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında 4 bin 461 asayiş olayının meydana geldiği belirtildi.

Asayiş olaylarının bir önceki yıla göre azaldığına vurgu yapılan açıklamada, "2024'te meydana gelen 4 bin 461 olayın yüzde 96,48 oranında aydınlatılarak meydana gelen olayların faillerinin yakalanmasında büyük bir başarı sağlandı. Bu çalışmalar neticesinde 3 bin 913 kişi yakalanmış, bunlardan 444'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Muş'ta geçen yıl 175 terörle mücadele olayı meydana geldi. Bu rakam 2023 yılında meydana gelen 319 olaya kıyasla teröre mücadele olaylarında eksi yüzde 45,14 oranında bir düşüş olduğunu göstermekte. Ayrıca 2024'te meydana gelen 175 terör olayının yüzde 96,57'si aydınlatıldı. Bu çalışmalarda 185 kişi yakalanmış, bunlardan 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır." denildi.

2024'te 277 kaçakçılık olayının yaşandığının belirtildi açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu rakam 2023 yılında meydana gelen 224 olaya kıyasla kaçakçılık olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 23,66 oranında bir artış olduğunu ve kaçakçılıkla mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermekte. Ayrıca 2024'te meydana gelen 277 kaçakçılık olayının yüzde 100'ü aydınlatıldı. Bu çalışmalarda 394 kişi yakalanmış, bunlardan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2024'te 533 narkotik olayı meydana geldi. Bu rakam 2023'ün on iki ayında meydana gelen 490 olaya kıyasla narkotik olaylarında yakalamaların artmasına bağlı olarak yüzde 8,78 oranında bir artış olduğunu ve ilimizde uyuşturucu madde kullanımına yönelik mücadelemizin artarak devam ettiğini göstermekte. Ayrıca 2024'te meydana gelen 533 olayın yüzde 99,81 aydınlatıldı. Bu çalışmalarda 637 kişi yakalanmış, bunlardan 68'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı."