Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.

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