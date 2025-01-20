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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 21:34 Güncelleme: 20.01.2025 - 21:34
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        Muş'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muş-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobil durduruldu.

        Narkotik madde arama köpeğiyle yapılan aramada 10 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin ve 178 bin lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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