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        Muş'ta Miraç Kandili idrak edildi

        Muş'ta camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 20:27 Güncelleme: 26.01.2025 - 20:27
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        Muş'ta Miraç Kandili idrak edildi
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        Muş'ta camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

        Kandil dolayısıyla kent merkezindeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua etti, namaz kıldı.

        İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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