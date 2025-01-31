Tatilde memleketlerine gitmek yerine okulun kütüphanesini yenilediler

İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Hasköy ilçesinde yarıyıl tatilini fırsat bilen iki öğretmen, memleketlerine gitmeyerek okulun kütüphanesini yeniledi.

Bir ay önce Hasköy Kadir Rezan Has Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'na atanan Aydınlı Türkçe öğretmeni Gencebay Alabaş ile Bursalı Cenk Efe Suçiçeği, yarıyıl tatilinde okulun kütüphanesini yenilemeye karar verdi.

Tatilde memleketlerine gitmeyerek ilçede kalan öğretmenler, 201 öğrencisi olan okuldaki kütüphanenin raflarını düzenledi, Kaymakam İsmail Güney'in gönderdiği yeni kitapları tek tek yerleştirerek kayıt sistemine ekledi.

Çocuklara okuma alışkanlığını kazandırmak için pano ve duvarlara görseller asan öğretmenler, temizliğini yaptıkları kütüphaneyi zeka oyunları materyalleriyle donatarak öğrencileri için hazırladı.

Yeni atandıkları okulda öğrencileri için daha iyi bir eğitim ortamı oluşturmaya çalışan öğretmenler, fedakarlıklarıyla takdir topladı.

- "Kütüphanemiz ikinci dönem için hazır"

Öğretmen Alabaş, AA muhabirine, öğrencilerin kütüphaneden daha çok yararlanmasını sağlamak için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yarıyıl tatilini kütüphaneyi yenilemekle geçirdiklerini anlatan Alabaş, "Kaymakamımız okulumuza kitap bağışında bulundu. O kitapları raflara yerleştirdik. Öğrenciler için çeşitli zeka oyunlarını kütüphanenin raflarına koyduk. Kitapların kayıtlarını oluşturduk ve sisteme girdik. Öğrencilerin kitap okumaya karşı olumlu algı geliştirmesi için bazı panolarımızı süsledik. Tatilde buranın temizliğini yaptık." diye konuştu.

Kitap okumanın öneminden söz eden Alabaş, şunları kaydetti:

"Kitap okumanın öğrencilerin eğitim hayatları açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için öğrencilerin daha verimli şekilde kütüphaneden yararlanmalarını istedik. Bu kapsamda okula kütüphane ruhunu yansıtmak amacıyla çalışma yaptık. Tatili verimli geçirdiğimizi düşünüyorum. Amacımız çocukları kitaplarla tanıştırmak ve onlara farklı dünyaları tanıtmak. Onlara yeni dünyalardan çeşitli yaşantılar kazandırmak istiyoruz. Kitaplar, öğrencilerin hayatlarını değiştirebilecek bir nesne olduğu için kitapları sevdirmek istiyoruz. Kütüphanemiz ikinci dönem için hazır. Artık öğrencilerimiz buradan rahatça faydalanabilecekler."

- "Bir haftadır raf düzenlemesi yapıyoruz"

Uzun süredir kütüphanenin yenilenmesi için hazırlık yaptıklarını dile getiren Türkçe öğretmeni Cenk Efe Suçiçeği de yarıyıl tatilinde kütüphaneyi güzelleştirmek için okul idaresine talepte bulunduklarını ifade etti.

Kütüphane için yarıyıl tatilinde memleketlerine gitmediklerini dile getiren Suçiçeği, "Bir haftadır raf düzenlemesi yapıyoruz, kitapları türlerine göre ayırıyoruz. Kitapları kütüphane sistemine kaydediyoruz. İkinci dönemde kütüphanenin öğrenciler için hazır olabilmesi için ara tatilde mutlaka düzenlememiz gerekiyordu. Tatilde memleketime gidebilirdim ama kütüphanede çalışmayı tercih ettim. Çünkü öğrencilerin okumasını önemli buluyorum." ifadesini kullandı.

Okulun müdür yardımcısı Pınar Çiçek ise örnek davranışlarından dolayı öğretmenleri tebrik etti.

Öğretmenlerin fedakarlığının göz ardı edilemeyeceğini belirten Çiçek, "Tatilde ailelerinin yanına gitmek yerine burada kalıp çocuklarımız için kütüphaneyi düzenlediler. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir hafta çalıştılar, tüm kitapları dizdiler." dedi.