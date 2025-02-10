Malazgirt'te öğrencilere yönelik skolyoz taraması sürüyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde öğrencilere yönelik başlatılan skolyoz taraması devam ediyor.

Muş İl Sağlık ve Milli Eğitim Müdürlükleri arasında imzalanan protokol kapsamında çalışmalarını sürdüren sağlık ekipleri, Malazgirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitti.

Burada tarama yapan ekipler, hastalıkla ilgili öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipte yer alan doktorlardan Selma Demir, skolyoz taramalarının erken teşhis için önemli olduğunu söyledi.

Farkındalık amacıyla eğitimler düzenlediklerini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Tarama öncesinde öğrencilerimize skolyozun ne olduğu ve nasıl fark edileceği konusunda seminer veriyoruz. Amacımız, öğrencileri hem bilgilendirip farkındalık kazandırmak hem de şüpheli vakaları hastanelerimize yönlendirmek. Bunun yanı sıra liselerde skolyoz taramalarımız devam ederken, ortaokul düzeyinde daha çok beslenme ve dijital telefon bağımlılığı konularında eğitimler vermekteyiz."