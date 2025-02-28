Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.

Ertaş'ın ülke için büyük bir değer olduğunu belirten Koşansu, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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