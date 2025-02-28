Bulanık'ta Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi
Muş'un Bulanık ilçesinde Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi.
Muş'un Bulanık ilçesinde Neşet Ertaş için anma etkinliği düzenlendi.
Gençlik merkezinde düzenlenen etkinlikte öğretmenlerden oluşan koro, "Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.
Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, yaptığı konuşmada, Ertaş'ın müzik mirasına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.
Ertaş'ın ülke için büyük bir değer olduğunu belirten Koşansu, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.
Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Serhat Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Tahir Korkmaz ve vatandaşlar katıldı.
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