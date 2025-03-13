Enkazdan 17 kişinin kurtarılmasına destek olan diyaliz teknikeri, tanık olduğu acıları unutamıyor

İBRAHİM YALDIZ - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından gönüllü olarak gittiği Kahramanmaraş'ta 17 kişinin enkazdan kurtarılmasına destek veren diyaliz teknikeri Fırat Narin, tanık olduğu acı dolu günleri unutamıyor.

Diyaliz teknikeri olarak 9 yıl önce Muş Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesi'ne atanan 32 yaşındaki Narin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra gönüllü 4 arkadaşıyla bölgede görev almak istedi.

İl Sağlık Müdürlüğünden tahsis edilen araçla tüm zorluklara rağmen 32 saatte Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz Ünitesi'ne ulaşan Narin, 10 gün boyunca arkadaşlarıyla diyaliz ünitesinde görev yaptı, arama kurtarma ekiplerine destek oldu.

Enkazdan kurtarılan ve crush sendromu (ezilme, çarpışma, göçük altında kalma, darbe alma ve uzun süre hareketsiz kalma gibi durumların sonucunda meydana gelen tıbbi bir durum) olan depremzedeleri diyalize alan Narin, arama kurtarma çalışmalarına da katılarak 17 kişinin enkazdan çıkarılmasına katkı sundu.

Verdikleri sağlık hizmetiyle onlarca kişinin sağlığına kavuşmasını sağlayan Narin, aradan geçen zamana rağmen hayatını kaybeden hastaların üzüntüsünü yaşıyor.

Deprem sürecinde çok acı olaylara tanıklık ettiklerini belirten Narin, AA muhabirine, depremin büyük yıkıma neden olduğunu söyledi.

Narin, sarsıntılardan hemen önce yeni dünyaya gelen ikizlerinin ağlamasıyla uyandığını anlatarak, "Uyandığımız anda deprem oldu. Eşimle çocuklarımızın üzerine kapandık. Sarsıntı durduktan sonra depremin merkezinin neresi olduğunu merak ettik. Televizyonu açtığımızda Kahramanmaraş olduğunu gördük. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde çalışan ve Türk Nefroloji Derneği'ne üye olan arkadaşlarımızdan mesaj geldi. Ciddi derecede personel yetersizliğinin olduğunu söylediler. Bu konuyu İl Sağlık Müdürlüğü ile görüştüm. 3 dakika sonra gönderilen araca binerek Kahramanmaraş'a gittik. 32 saatlik zorlu yolculuk sonrasında Kahramanmaraş'a ulaştık. Yarılmış yollara, çökmüş köprülere rağmen gideceğimiz yere ulaştık." diye konuştu.